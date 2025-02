Lanazione.it - Geotermia, arriva la svolta. Accordo sulle concessioni. Sì al rinnovo ventennale

Un passo che sigla unache segna in maniera incisiva e decisiva il futuro delle terre attraversate dal vapore che sgorga nelle viscere della terra: è giunto ieri pomeriggio il verdetto positivo da parte della giunta regionale suldellegeotermiche. Ore decisive che vanno a disegnare un orizzonte certo per la, la risorsa pulita e rinnovabile al centro di una corposa trattativa tra il governo regionale e il concessionario, Enel Green Power. Un passo indietro: lo scorso 31 gennaio Egp ha presentato alla Regione il piano di investimenti pluriennale con le integrazioni puntellate dalla giunta regionale che sostanzialmente riguardano la formulazione di un cronoprogramma dettagliato per gli interventi di manutenzione e adeguamento tecnologico, essenziali per garantire l’efficienza degli impianti e affrontare il declino naturale del campo geotermico.