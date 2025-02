Quotidiano.net - Gente in strada e notti in auto, nei Campi Flegrei torna la paura

Leggi su Quotidiano.net

il terrore ai, dove la terra ha ripreso a tremare in modo molto forte, "con 230 sismi da sabato sera", ricorda Mauro Di Vito, direttore dell’Osservatorio vesuviano. "Fenomeni – sottolinea lo studioso – che attestano come lo stress accumulato fosse notevole, perché veniamo da un periodo che ha visto l’assenza totale della sismicità". A Pozzuoli e dintorni centinaia le persone scese in, in diversi hanno dormito in. Chiuse le scuole dopo le scosse, tra cui due di magnitudo 3.9, avvertite anche a Napoli città oltre che nell’area flegrea e segnatamente tra Pozzuoli, Bacoli e Quarto. Segnale di un’attività sismica che va avanti dopo mesi di pausa "al di là dell’innalzamento del suolo che non si è mai fermato", spiega Di Vito. Intanto, sul territorio, i sindaci di Pozzuoli, Luigi Manzoni e Bacoli, Josi Della Ragione, si preparano a incontrare Fabio Ciciliano, capo della Protezione Civile nazionale che oggi pomeriggio sarà a Monteruscello, dove parteciperà ad un incontro informativo con la cittadinanza.