Generosa donazione per l' ospedale | il gesto di una paziente dopo il trapianto

Siena, 18 febbraio 2025 - Un bellissimodi generosità a supporto delle attività della UOC Malattie dell'apparato respiratorio dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese, diretta dalla professoressa Elena Bargagli. È quello fatto da Antonella Cipriani,trapiantata di polmone all'Aou Senese, che ha deciso di effettuare unain denaro, che rappresenta un contributo fondamentale per il miglioramento della cura e del trattamento dei pazienti e per il continuo potenziamento dei servizi offerti. Il reparto Malattie dell’apparato respiratorio dell'Aou Senese svolge attività assistenziale e di ricerca rivolta a tutte le malattie polmonari, raggiungendo livelli di eccellenza nelle Malattie Rare e nel programma diPolmonare. È Centro di Riferimento Regionale delle Interstiziopatie polmonari, Centro di eccellenza Ern per le malattie rare del polmone e riferimento della World Association of Sarcoidosis (Wasog).