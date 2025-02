Lettera43.it - Generali ha aderito a M’Illumino di meno, l’iniziativa per il risparmio energetico promossa da Rai Radio2

haper il settimo anno consecutivo aldida Rai Radio 2 con Caterpillar nel 2005 e giunta alla sua XXI edizione. Il Gruppo ha lanciato un messaggio a favore della sostenibilità spegnendo la sera di domenica 16 febbraio, Giornata nazionale dele degli stili di vita sostenibili, le luci dei suoi palazzi iconici – ovvero Torrea Milano, Palazzo Berlam a Trieste, Casa della Fondazione The Human Safety Net a Venezia e la sede di via Bissolati a Roma.invita ogni anno la comunità a spegnere tutte le luci non indispensabili, un gesto simbolico per promuovere le azioni a favore dele della transizione ecologica., alle ore 19.30, ha spento per circa mezzora le luci delle sedi della compagnia scelte per dare visibilità al