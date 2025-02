Quotidiano.net - Gemma Bracco rapinata nella sua casa a Roma, dalla truffa alle minacce di morte: bottino di 3 milioni

, 18 febbraio 2025 – Unadurata sei ore e degenerata in rapina, con undi circa tredi euro tra contanti, gioielli, oggetti preziosi e lingotti d’oro. Vittima,sua abitazionena, la poetessa milanese, 80 anni. L’episodio risale al 4 ottobre scorso, ma solo ieri, dopo quattro mesi di indagini serrate, gli agenti della squadra Mobile, coordinatiProcura, hanno arrestato un 35enne originario di Napoli, che assieme a un complice (ancora in fuga) avrebbe inscenato ladel falso incidente, trasformatasi poi in rapina ai danni della poetessa e moglie di Paolo Baratta, economista ed ex ministro sotto i governi Amato, Ciampi e Dini. Secondo quanto ricostruito dagli agenti di polizia della Capitale, la poetessa è stata vittima del più classico dei raggiri ai danni di anziani: ladel falso incidente.