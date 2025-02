Ilrestodelcarlino.it - Gemelle diverse: le Torri raccontano

Duechele due anime della città: da un lato la Torre degli Asinelli, alta, bella e appariscente, ma superficiale; accanto la Garisenda, più bassina e un po’ storta ma intelligente e politicamente impegnata. "Così raffiguro i due lati di Bologna: una parte mondana e apolitica, e un’altra che rappresenta la cultura, l’impegno sociale e politico. Così come le due, questi due mondi convivono fianco a fianco" spiega Valerio Varesi, autore del libro Ledi Bologna. Viaggio a fumetti nelle anime della città (Guida Editori), che sarà protagonista dell’evento di oggi alle 17 in Sala dello Stabat Mater in Biblioteca dell’Archiginnasio. Ad accompagnare l’autore nella presentazione del libro a fumetti, ci saranno Alessandro Bergonzoni, Lido Contemori, Giovanni Egidio e il fumettista Pierpaolo Andriani insieme a tutta la squadra dei 13 disegnatori che hanno illustrato il libro.