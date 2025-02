Terzotemponapoli.com - Gazzetta – Inter a rapporto: la posizione del club

Leggi su Terzotemponapoli.com

: ladelInzaghi, Mkhitaryan e Lautaro (niente squalifica)Ripresa degli allenamenti in casache, dopo la bruciante sconfitta sul campo della Juventus, oggi torna ad allenarsi ad Appiano Gentile. Dove, come si legge sulladello Sport, arriverà la dirigenza nerazzurra al completo (guidata dal presidente Beppe Marotta con il direttore sportivo Piero Ausilio, il suo vice Dario Baccin e il vicepresidente Javier Zanetti) per incontrare i calciatori e l’allenatore Simone Inzaghi.: ladelL’ordine dall’alto è: imparare dai propri errori in vista del prossimo mese, decisivo per il finale di stagione della squadra campione d’Italia. Attesa dallo scontro diretto per lo scudetto a Napoli e poi da un possibile derby italiano contro Milan o Juventus in Champions League.