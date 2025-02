Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Il Napoli riparte tra Como e Inter, Conte studia le mosse per il rush finale”

Il Napoli torna in campo dopo il breve pit stop concesso da Antonio Conte e riprende il cammino verso un rush finale di stagione che si preannuncia incandescente. Come evidenzia Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, la squadra azzurra si rimette in moto con la consapevolezza di avere ancora un vantaggio di +2 sull'Inter e ben 17 punti in più rispetto alla scorsa stagione. Il pareggio di Roma ha lasciato qualche ferita, ma non ha scalfito il morale di un gruppo che ora deve concentrarsi su due partite chiave: prima la trasferta di Como, poi lo scontro diretto con l'Inter al Maradona, già sold out. Doppia strada per Conte: 4-3-3 o 3-5-2? Alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno, Conte dovrà valutare le condizioni di Olivera e Spinazzola, entrambi sulla via del recupero.