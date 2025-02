Lanotiziagiornale.it - Gaza, Hamas tende la mano ad Israele: “Possibile la liberazione di sei ostaggi questo sabato”. Ma i negoziati di pace per la fase 2 ancora non decollano

Da un lato,si dice pronto a liberare seicome segno di buona fede nel proseguire il cessate il fuoco; dall’altro, idiper discutere delladue dell’accordo tra il gruppo palestinese echenon. Sono ore di apprensione per la Striscia di, dove si teme il ritorno alle ostilità. Un’eventualità tutt’altro che remota, considerando che le trattative sarebbero dovute iniziare diverse settimane fa ma, come spiegato dal ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar, prenderanno il via soltanto “questa settimana”.“Abbiamo avuto una riunione del gabinetto di sicurezza, in cui abbiamo deciso di aprire isulla seconda”, ha aggiunto il ministro. Un’apertura che è la diretta conseguenza dell’ultimatum di, che aveva chiesto di avviare “immediatamente” le trattative per il prolungamento della tregua, altrimenti non avrebbe rilasciato ulteriori