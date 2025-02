Sport.periodicodaily.com - Galatasaray-Az Alkmaar: le probabili formazioni

Gara valida per il ritorno dei playoff di Europa League 2024/2025. Per approdare agli ottavi i turchi dovranno ribaltare il pesante 4-1 dell’andata.-Azsi giocherà giovedì 20 febbraio 2025 alle ore 18.45 presso il Rams Park Istanbul.-AZ: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREUn’impresa ai limiti dell’impossibile. E ‘ciò a cui sono chiamati i turchi dopo il pesante 4-1 subito all’andata. La squadra di Buruk continua a deludere in Europa dove, dopo aver fallito l’accesso in Champions League, sono stati retrocessi in Europa League mancando la qualificazione agli ottavi in virtù dei 14 punti fatti nel girone unico, frutto di tre vittorie, quattro pareggi e una sconfitta. Gli olandesi, con la grande prestazione dell’andata, hanno riscattato il cammino deludente della prima fase di Europa League dove si sono classificati al 19esimo posto con 11 punti.