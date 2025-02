Fanpage.it - Gaia sull’ultimo posto a Sanremo secondo il televoto: “Le classifiche vanno e vengono, ho già sentito vuoti immensi”

Dopo lo screzio con il giornalista Davide Maggio a Domenica In, che le aveva fatto notare di essere arrivata ultima in classifica a2025ilGozzi è tornata sull'argomento attraverso un post su Instagram: "Il mio fine era quello di mostrarmi a più gente possibile per ciò che sono realmente".