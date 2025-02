Ilrestodelcarlino.it - Gaetano, il maresciallo eroe. Va in arresto, lo salva il carabiniere: "Il massaggio cardiaco, poi i respiri"

Quando ti succede davanti, agisci. Senza paura. "Perché – mi diceva un infermiere del 118 all’apertura di un corso Bls – nella testa devi ripeterti: tanto questo muore lo stesso. Così facendo ti verrà la forza di soccorrerlo senza timore. Quindi fallo". E ilTalente, effettivo al Comando provinciale dei carabinieri di via del Campo, ha agito. Eccome. Tanto da riuscire are la vita a un automobilista di 79 anni, praticamente spacciato, ine riverso sul volante della sua macchina. Ma la sorte non aveva fatto i conti con il, un sangue freddo da fare invidia, in quel momento libero dal servizio e a spasso con la famiglia per godersi la bella domenica – quella scorsa – di sole e relax. Un esempio di dedizione, coraggio, preparazione, soprattutto di umanità.