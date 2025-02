Ilfattoquotidiano.it - Gabriele Nissim lancia i Giusti dello Sport: così si salvano i valori dell’agonismo dalle logiche dello show

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Trovoindaffarato a preparare il lancio dell’idea di, dopo aver avviato con Gariwo, la Fondazione di cui è presidente, 300 Giardini deiin tutto il mondo (40 solo l’anno scorso). Se dovessi sintetizzare con il titolo di uno dei suoi libri il lavoro instancabile di questo scrittore ebreo, le cui radici arrivano a Salonicco nei secoli scorsi, direi che “Auschwitz non finisce mai” è il più appropriato. La sua infatti non è solo una visione temporale, ma soprattutto umana e geopolitica, scomoda come tutte quelle che lo hanno coinvolto fin da quando, giovao, ragionava con alcuni compagni e amici sull’idea di due Stati per israeliani e palestinesi nelle file del Movimento Studentesco e poi del Movimento Lavoratori per il Socialismo.I suoisono arrivati nel 2017 alle Nazioni Unite e il Parlamento Europeo ha approvato nel 2012 la Dichiarazione che istituisce la Giornata europea dei, da celebrarsi il 6 marzo.