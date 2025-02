Udine20.it - FVG Bike Trail al Cinema Visionario. 19 febbraio

Il 19alle ore 20:30, presso ildi Udine, FVGinvita tutti gli appassionati di cicloturismo a un evento unico: UNFILTERED. Una serata dedicata alla condivisione di esperienze autentiche, fatte di fatica, libertà e connessione con il territorio. A raccontarle ci saranno tre ospiti speciali diversi tra loro, ma accomunati da un’unica passione: la bicicletta. Ciascuno di loro, infatti, in sella alla propria bici, ha deciso di mettersi in gioco alla scoperta di nuovi angoli di mondo. Tre ospiti speciali e una grande anteprima La serata vedrà la partecipazione straordinaria di Alessandro De Marchi, alias “Il Rosso di Buja”, ciclista professionista friulano che incarna a pieno la connessione tra ciclismo e territorio, Elisa Bessega, fotografa e film maker che esplora terre lontane in sella alla sua bici, e Mattia De Marchi, ex ciclista su strada professionista e oggi icona del mondo gravel.