Juventusnews24.com - Fuscaldo Juve, nuovo trasferimento per il portiere: ufficiale il passaggio al Sion. Tutti i dettagli dell’affare

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, il giovaneclasse 2005 chiuderà la stagione in Svizzera al: c’è il comunicatodella società bianconeraLantus ha comunicato un’altra cese al. Dopo quella di Mulazzi, il calciomercatontino viene caratterizzato da una nuova uscita: si tratta di Matteoclasse 2005 nonché cresciuto nellaPrimavera. Anche ilva in Svizzera per chiudere la stagione in prestito. Ecco il comunicato.COMUNICATO – «Matteo, rientrato a Torino dopo aver giocato la prima parte di stagione a Empoli, passa in prestito alfino al 30 giugno 2025. L’estremo difensore classe 2005, già in squadra con l’Under 17 bianconera qualche anno fa, ha giocato nella passata annata cinque gare con lantus Primavera, oltre a essere convocato più volte con lantus Next Gen.