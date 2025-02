Ilgiorno.it - Furto al centro commerciale di Arese, in manette razziatori di vestiti

(Milano), 18 febbraio 2025 – Il modus operandi era semplice: la donna faceva da palo, seduta poco distante con il cellulare in mano per avvertire nel caso in cui fossero arrivati gli addetti alla sicurezza. I due uomini entravano nei negozi, fingevano di essere clienti interessati all'acquisto di capi d'abbigliamento, andavano nei camerini e nascondevano le merce all'interno di borse schermate realizzate artigianalmente. In un pomeriggio hanno sottratto 88 capi d'abbigliamento da due negozi. Ma sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Senago. E' successo sabato 15 febbraio aldi. In, in flagranza di reato, sono finiti tre cittadini di nazionalità romena, due uomini di 31 e 50 anni ed una donna di 39 anni, peraggravato in concorso.