Furti nelle abitazioni aumento record in Toscana | + 211%

nellain.Il furto in casa è il reato che suscita maggiore preoccupazione tra gli italiani. Secondo la terza edizione dell’Osservatorio sulla Sicurezza della Casa Censis-Verisure, realizzato con il supporto del Servizio analisi criminale del Ministero dell’Interno, il 48,0% della popolazione lo mette, infatti, al primo posto tra i reati che teme di subire. Una preoccupazione diffusa in tutto il Paese, che introva conferma nei dati: con 14.091registrati nel 2023 e il valore per abitante più elevato del Paese, pari a 38,4ogni 10.000 persone (+13,4 punti rispetto alla media nazionale) e un incremento dei casi rispetto al 2022 pari al 21,1%.Tra le province più colpite d’Italia tre città toscane. Se si considera l’incidenza sulla popolazione, laoccupa tutto il podio nazionale delle province più colpite d’Italia.