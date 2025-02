Bergamonews.it - Furti di pigiami all’Oriocenter, due in 20 giorni per un bottino di 2.700 euro

Leggi su Bergamonews.it

Orio al Serio. Dueidentici, a distanza di nemmeno 20l’uno dall’altro. Stessoe stesso luogo:sottratti. Nel primo caso era stato preso di mira il negozio di biancheria intima Victoria’s Secrets, dal quale erano stati portati via 25da donna per un valore di 2.200. Lunedì 17 febbraio lo store prescelto è stato H&M, 14 i capi rubati per poco più di 500di valore.Intorno alle 16 i dipendenti del negozio di abbigliamento hanno notato un giovane vestito di nero, con un cappuccio in testa e in mano una borsa, aggirarsi tra gli scaffali dov’era esposta la merce in vendita. Lo hanno tenuto d’occhio e lo hanno visto infilare nella borsa diversi, così hanno allertato gli addetti alla sorveglianza del centro commerciale.Il ragazzo è uscito senza far suonare l’antitaccheggio ma le guardie lo hanno fermato e gli hanno chiesto di mostrare cosa conteneva la sporta.