Tarantinitime.it - Furti a Tramontone, FdI chiede telecamere per sorvegliare la zona

Tarantini Time QuotidianoRingraziando tutte le forze di Polizia che hanno intensificato in modo coordinato i controlli ine per le indagini in atto finalizzate all’individuazione dei responsabili deiperpetrati negli ultimi tempi, chiediamo all’amministrazione comunale di installare indelle. Potenziare la pubblica illuminazione come annunciato dal Comune di Taranto con soli ulteriori tre pali non aumenterà di certo la percezione di sicurezza nel quartiere. L’amministrazione comunale, oltre a programmare l’installazione di punti luce pubblici dove assenti in numero adeguato, cosa che già le compete, potrebbe a nostro avviso installare dellenei punti di accesso e uscita della- mare. Basterebbero pertanto quattro, dal costo assolutamente modesto, permeglio l’intera area.