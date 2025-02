Ilveggente.it - Furia totale per Sinner: annuncio devastante

Leggi su Ilveggente.it

dopo la sospensione di 3 mesi del campionissimo azzurro. Ecco le parole Tre mesi passano in fretta, soprattutto se questa sospensione che ormai abbiamo capito riguardi, è arrivata dopo un accordo trovato tra il tennista azzurro e la Wada, grande accusatrice del numero uno al Mondo.per(Lapresse) – Ilveggente.itSin dagli attimi successivi all’ufficialità della cosa, si è scatenata una vera corsa al commento. Molti lo hanno fatto, giusto metterlo in evidenza anche se la pensiamo diversamente, controe contro questa stretta di mano che permetterà al numero uno al mondo di essere ancora davanti a tutti per molto tempo. Mentre, da parte dei tennisti azzurri – ed è un tema che ieri ha toccato Paolo Bertolucci – sono arrivate pochissime parole nei confronti del loro connazionale.