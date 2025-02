Thesocialpost.it - Fumo in stiva, un volo Ryanair costretto a rientrare a Orio al Serio: evacuati 158 passeggeri

Leggi su Thesocialpost.it

Oggi, martedì 18 febbraio, undecollato daal, con destinazione Oslo, ha dovutoimprovvisamente allo scalo bergamasco a causa di un’avaria segnalata in cabina. Poco dopo il decollo, una spia luminosa ha indicato la presenza dinelladell’aereo, mettendo in allarme il personale di.I piloti, non appena resosi conto del possibile pericolo, hanno preso la decisione di riportare l’aeromobile aalper effettuare i necessari controlli di sicurezza. Ilè atterrato intorno a mezzogiorno, trovando ad attenderlo sul luogo di atterraggio i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco e i tecnici della compagnia.Al momento dell’atterraggio, tutti i 158sono statisenza indugi. Fortunatamente, dopo le operazioni di controllo, gli esperti hanno escluso la presenza dio incendi all’interno della, e l’incidente si è rivelato meno grave del previsto.