Laspunta.it - FRZ, installata nuova colonnina per la distribuzione delle buste. L’impianto al cimitero di Maranola.

Leggi su Laspunta.it

Formia Rifiuti Zero: completata l’installazionecolonnine per ladi plastica e biodegradabili.L’ultima macchina è stata posizionata aldi. Basta inserire il codice fiscale per ritirare la fornitura diper tre mesi.Formia Rifiuti Zero annuncia il completamento del progetto di installazionecolonnine intelligenti per ladedicate alla raccolta della plastica. L’ultima macchina, in ordine di tempo, è stata collocata presso ildi, unendosi alle altre già attive in punti strategici della città:Sede di Formia Rifiuti Zero in via Santa Maria CerquitoPenitroPiazzettaErbeLocalità San GiulioQueste innovative colonnine sono state progettate per semplificare la vita dei cittadini e promuovere una corretta gestione dei rifiuti.