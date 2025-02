Scuolalink.it - Fruizione ferie del Personale ATA: riduzione dei giorni di servizio e riparametrazione [Chiarimenti]

Leggi su Scuolalink.it

IlATA che ha modificato il proprio regime dida seia cinquesettimanali nell’anno scolastico in corso deve considerare una regola specifica per il calcolo delleresidue dell’anno precedente. A chiarire la questione è l’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) con un orientamento applicativo pubblicato il .delATA:deidiScuolalink.