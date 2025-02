Laspunta.it - Frosinone, proseguono i lavori di ampliamento del museo

didelarcheologico comunale. L’impresa incaricata sta attualmente procedendo alla realizzazione delle strutture. Posati i ferri di armatura, si partirà a breve con il getto di cemento.“L’delè un risultato che la città diattendeva da anni – ha dichiarato il Sindaco diRiccardo Mastrangeli – Con l’della struttura museale diretta egregiamente dalla dottoressa Maria Teresa Onorati, il capoluogo usufruirà di un ulteriore luogo di conoscenza e di crescita culturale, che andrà ad aggiungersi ai tesori custoditi in via XX settembre e alla pregevole sezione romana collocata all’interno del Palazzo comunale di via del Plebiscito. L’obiettivo della nostra Amministrazione è non solo preservare e valorizzare le ricchezze del nostro passato, ma anche promuovere una maggiore conoscenza della nostra storia, della nostra identità e delle nostre radici tra i giovani e le generazioni future”.