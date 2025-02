Laspunta.it - Frosinone, al via le richieste per le borse di studio dedicate gli studenti per l’anno scolastico in corso

Il settore pubblica istruzione del Comune di, coordinato da Valentina Sementilli, rende noto che sono partite le procedure relative all’ammissione al beneficio delledi2024/2025, come da avviso pubblico della Regione Lazio. Il bando è rivolto agliresidenti afrequentanti, per2024/2025, una Scuola secondaria di secondo grado statale o paritario (tutte le scuole superiori dal 1° al 5° anno statali o paritarie con esclusione delle scuole private non paritarie che non fanno parte del sistema nazionale di istruzione) o frequentanti i primi tre anni di un Pertriennale di IeFP (quarti anni esclusi) e che appartengono ad un nucleo familiare con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a euro 15.748,78 desunto dall’ultima attestazione ISEE indi validità.