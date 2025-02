Lanazione.it - Frode sui corsi pagati dal Pnrr, imprenditore nei guai. Maxi sequestro e denuncia

Empoli, 18 febbraio 2025 - I militari del Comando Provinciale di Firenze hanno eseguito nei giorni sun decreto dipreventivo per un totale di 440.000 euro nei confronti del rappresentante legale di una società di pelletteria fiorentina. L’uomo è indagato per indebita compensazione di crediti d’imposta inale utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Secondo gli accertamenti, avrebbe compensato debiti fiscali con crediti d’imposta ottenuti perdi formazione che, in realtà, non sarebbero mai stati effettuati. I fondi utilizzati rientrano nel Piano Nazionale Industria 4.0, finanziato dal, per la digitalizzazione delle imprese e la formazione dei lavoratori. Le indagini sono partite da un’ordinaria attività fiscale della guardia di finanza di Empoli nei confronti della società.