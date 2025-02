Ilgiorno.it - Freedom Radio, dove il tifo è speciale. Cori, striscioni e sfottò protagonisti

Sul far della sera, quando la centralissima piazza Roma si svuota, due vetrine si illuminano di musica, cinema, curiosità. ÈStreet, un Ente del terzo settore che opera a Brugherio in piazza Roma 2, creata nel 2022 e operativa comeweb. Al lunedì, ogni due settimane, dalle 20 alle 21, laideata da Franco Sità e Massimiliano Balconi si fa portavoce del mondo degli ultras, da questi giorni ospite ogni volta di un bar o di un locale diversi del centro di Brugherio. Un modo per far vivere la città e i locali di Brugherio anche alla sera: i locali in questione, resi noti di volta in volta, diventeranno punto di aggregazione per l’occasione, volano per i commercianti e presidio di controllo sociale, quando le vie si svuotano.Streetha ospitato idella curva di Inter, Milan e Monza, raccontandone caratteristiche,e coreografie.