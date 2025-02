Ilrestodelcarlino.it - Freddo artico e gelate sull’Emilia-Romagna, fino a quando: le previsioni meteo

Bologna, 18 febbraio 2025 – Dopo la neve e il maltempo degli ultimi 10 giorni, questa settimana è segnata dal consolidamento dell’alta pressione sull’Italia., nonostante la potente ondata diin arrivo dall’Est Europa. “Il Mediterraneo centrale vedrà un graduale aumento della pressione”, ma “senza un dominio anticiclonico deciso. Il Nord Italia e il versante adriatico saranno attraversati da un flusso d’aria più fredda che manterrà le temperature leggermente sotto la media, specie nelle ore notturne”, ha avvisato Roberto Nanni, tecnicorologo Ampro. E infatti, un primo assaggio die temperaturelo abbiamo già avuto questa notte. Anche nelle prime ore di questa mattina in Emilia-si è arrivatia -4 gradi e -5 sugli Appennini reggiano e modenese e tendenzialmente i gradi centigradi erano sotto zero in gran parte delle zone collinari e montagnose.