Lettera43.it - Fox News: «Nel piano di pace sono previste nuove elezioni in Ucraina»

Leggi su Lettera43.it

Gli Stati Uniti e la Russia stanno mettendo a punto unper la fine della guerra inin tre fasi, che includerebbe un cessate il fuoco,ine, infine, la firma di un accordo finale. Lo riporta la giornalista di Foxe corrispondente senior della Casa Bianca Jacqui Heinrich su X. La giornalista cita fonti diplomatiche straniere familiari con i colloqui in corso in Arabia Saudita tra funzionari russi e americani. Un’eventuale imposizione dia Kyiv è destinata a creare polemiche in Europa e in, anche per il rischio che venga eletto un presidente fantoccio filo-russo. Una fonte statunitense che ha familiarità con i negoziati, tuttavia, ha ridimensionato l’affermazione delle fonti straniere, dicendo che la proposta «potrebbe far parte dei colloqui futuri, ma non oggi».