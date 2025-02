Anteprima24.it - Forza Italia, sabato l’arrivo di Tajani a Pietrelcina

Tempo di lettura: 2 minuti22 febbraio,ospiterà un evento didi rilevanza nazionale ed europea, con la partecipazione del Segretario Nazionale azzurro e Vicepresidente del PPE, Antonio. Questo appuntamento rappresenta una tappa importante del percorso verso il congresso del PPE che si svolgerà a Valencia a fine aprile e riafferma il ruolo dicome fulcro della politicana e della coalizione di centrodestra, nel solco dei valori moderati, liberali, riformisti, europeisti. La presenza di esponenti politici di centro, che si sono associati acon un atto deliberativo del Consiglio Nazionale nel dicembre scorso, testimonia la convergenza di diverse realtà centriste intorno agli ideali incarnati dal nostro partito incarna. All’evento parteciperanno infatti Raffaele Lombardo, fondatore del Movimento per l’Autonomia ed ex Presidente della Regione Siciliana; Salvatore Cardinale, già Ministro delle Comunicazioni e parlamentare; Gianfranco Librandi, leader di L’C’è al Centro; Mario Baccini, già Ministro per la Funzione Pubblica e attuale sindaco di Fiumicino; Ricardo Merlo, già senatore e fondatore del MAIE – Movimento Associativoni all’Estero.