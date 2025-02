Sport.quotidiano.net - Fortitudo in campo a Torino il 19 febbraio: dove vedere il match

Bologna, 182025 - E’ unain cerca di riscatto quello che domani sera alle 20.30 scende insul parquet del Pala Gianni Asti diper affrontare la Real Mutua padrona di casa.Dopo le sconfitte con Brindisi e Pesaro, la formazione di Attilio Caja, partita oggi pomeriggio alla volta dicerca il riscatto per lasciarsi alle spalle il momento negativo, il primo vero della gestione Caja, per ripartire con rinnovato entusiasmo e tanta voglia di crescere. In casaa parlare della sfida è proprio coach Caja che la presenta così. “Torniamo subito in, vogliamo reagire dopo lo spiacevole epilogo dell'ultimocontro Pesaro, che mi ha lasciato rammaricato, perché non siamo riusciti a rendere felici i tifosi e nemmeno la società, che fa di tutto per darci il massimo.