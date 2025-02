Lapresse.it - Formula 1 2025, oggi a Londra la presentazione della Ferrari e delle altre monoposto: dove vederla in tv

Leggi su Lapresse.it

L’attesa è finita: la1 presenta ufficialmente la stagionecon un evento spettacolare stasera, F1 75 Live, alla O2 Arena di. L’evento senza precedenti vedrà tutti i 10 team, insieme ai rispettivi piloti e team principal, riunirsi per svelare le loro livree per la campagna e dare il via alla stagione con stile. Per i tifosi italiani gli occhi sono puntati sullacon la nuova Sf-25. Durante l’evento di due ore, che inizierà alle 21 di stasera in Italia, ogni team avrà il suo momento svelando la propria livrea per la stagione. Vedere il design che le auto sfoggeranno nella campagna imminente è sempre un momento emozionante, con alcuni look sorprendenti emersi nel corso degli anni. L’evento si potrà seguire in diretta dalle 21 su Sky Sport F1 (canale 207), su NOW e anche in live streaming su skysport.