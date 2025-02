Lanazione.it - Formazione: l’Istituto “Santoni” ospita il terzo meeting del progetto Erasmus+ WATER

Pisa, 18 febbraio 2025 – L'IIS “” di Pisa dal 18 al 21 febbraio ospiterà ildel– “As The elemental resource for Earth's Resilience”, in qualità di scuola capofila del. Dopo le precedenti tappe in Spagna (Siviglia) e Islanda (Vestmannaeyjar), studenti e docenti delle scuole partner si riuniscono a Pisa per un'importante occasione di confronto sul tema 'Comprendere gli eventi estremi indotti dal clima: impatti sulle comunità, vulnerabilità e misure di adattamento'. "Essere capofila di unè per noi un grande traguardo - dichiara la professoressa Daniela Basile dell'Erasmus Team - questa esperienza segna un passo fondamentale nel percorso di apertura internazionale del nostro istituto e offre agli studenti e alle studentesse un'opportunità unica di apprendimento e crescita personale".