Sport.quotidiano.net - Forlì in rimonta, prova a prendersi il 5° posto. In venti giorni dal rischio play-in al filotto

Nell’ultimo mese di regular season la Pallacanestro 2.015 ha toccato due estremi opposti. Soltanto a metà del mese di gennaio, i biancorossi attraversavano il loro peggior momento stagionale, per prestazioni e risultati. Tre ko consecutivi (due dei quali tra le mura amiche dell’Unieuro Arena), quindi un ‘rimbalzo’ positivo nel derby contro Rimini prima di crollare nuovamente a Livorno. Quattro ko in cinque partite che portarono i biancorossi all’11°in classifica. A -4 dal 7°valido per l’accesso aioff. Oggi la situazione si è ribaltata. Da quel momento (senza più Shawn Dawson),ha messo in atto una totale e repentina trasformazione che le ha consentito di riaffacciarsi sulle zone di alta classifica sulle ali di quattro successi di fila. In appena tre settimane, la squadra di Antimo Martino ha guadagnato ben cinque posizioni, portandosi oggi al sestoa -2 dal quinto di Cividale, che peraltro ha una partita in più, avendo già giocato (ko con Cantù) il prossimo turno.