Football Americano. Debutto amaro per le Aquile contro Varese

Nel primo indella stagione IFL 2025, lehanno affrontato gli Skorpionsallo stadio Franco Ossola, uscendo sconfitte con un punteggio di 15-12. La partita è stata caratterizzata da un equilibrio iniziale, con il primo quarto che si è concluso sullo 0-0. Nel secondo quarto, gli Skorpions hanno aperto le marcature con un passaggio da touchdown del quarterback Hamish McClure verso Matteo Rai, seguito da un punto addizionale trasformato con successo, portando il punteggio sul 7-0. Lehanno risposto prontamente con un passaggio del quarterbackAaron Allen verso il ricevitore One Williams, accorciando le distanze a 7-6, nonostante la mancata trasformazione del punto addizionale. Nel terzo quarto, lehanno preso il comando grazie a un altro passaggio di Allen per Williams, portandosi sul 12-7, con la trasformazione nuovamente non riuscita.