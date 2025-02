Quifinanza.it - Fondo saudita in Dazn, ceduta quota di minoranza: il futuro della piattaforma

Ilsovranoentra in. La Surj Sports Investment, la divisione del Public Investment Fund (Pif) di Riad dedicata ali investimenti sportivi, ha acquisito unadidel colosso streaming. La notizia è arrivata ufficialmente dopo le voci sull’operazione circolate nelle ultime settimane, tramite una nota delle due società. “La partnership mira a rafforzare l’Arabiacome mercato leader per gli investimenti sportivi, capitalizzando al contempo la significativa crescitadomanda di trasmissioni sportive di alta qualità” si legge.Le cifre non sono state rivelate, ma secondo le indiscrezioni di stampa in merito all’accordo laacquisita da Surj sarebbe inferiore al 10%, per un investimento che si aggirerebbe intorno al miliardo di dollari.L’operazione delPifParte centrale dell’entrata delPif nell’azionariatoOtt sarà la creazione diMena, joint venture ideata per creare nuove opportunità per la visione in Arabiadi un settore sportivo in espansione.