Follia Theo Hernandez, il Milan eliminato dalla Champions

o, 18 febbraio 2025 -, è una notte che fa malissimo alquella del terzino francese. Un disastro in due mosse che lascia i rossoneri in dieci uomini nella gara, ad oggi, più importante dell'anno. Due gialli, a cavallo dell'intervallo. Totalmente gratuiti, e di certo da non ascrivere alla durezza del signor Marciniak, uno dei migliori direttori di gara del mondo. E’ una stupidaggine quella che al 44’ porta alla prima ammonizione: aggressione, o quasi, a Moder, reo di un fallo su Joao Felix. La maglia tirata, arrivando da dietro, ad azione già arrestata. La tensione sale, al fischio finale del primo tempo Sergio Conceicao, rientrando negli spogliatoi, deve frapporsi tra il suo giocatore e l’avversario, onde evitare nuove scintille. Sino a quel momento la prestazione diera stata anche importante, un palo e un paio di chiusure difensive degne di nota.