Sport.quotidiano.net - Follia Theo Hernandez, disastro Milan: agli ottavi ci va il Feyenoord

Leggi su Sport.quotidiano.net

o, 18 febbraio 2025 – Il DNA Champions ha lasciato il posto a quello della. E dell'inconsistenza. Ilsaluta la massima competizione continentale servendo il terzo calice amaro ai suoi tifosi: dopo il crollo di Zagabria la pessima prestazione di Rotterdam, quindi i novanta minuti del tutto e del nulla, che spediscono ildi finale. Partenza a razzo Tributo all'inspiegabile, per una squadra che nella notte più importante della stagione si presenta trovando la rete del vantaggio dopo trentotto secondi. San Siro canta, per quanto con numeri limitati visto anche l'orario di inizio, il nuovo acquisto firma la terza rete in rossonero, Conceicao raccoglie la bontà delle sue scelte. Ovvero rilanciare Pulisic nonostante i dubbi della vigilia, e dal suo piede nasce il vantaggio, e piazzare Musah a uomo sul pericolo numero uno Paixao.