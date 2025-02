Puntomagazine.it - FMT Campania chiede in tempi immediati l’annullamento delle delibere di proroghe di pensionamento dei MMG

Leggi su Puntomagazine.it

Il Sindacato FMTla revoca immediata di tutti gli incarichi ai pensionatiNapoli 18/02/2025 Il Sindacato FMT esprime la sua ferma opposizione al mantenimento in servizio di personale medico pensionato, considerandola una illegittima forzatura interpretativa dell’art. 4, comma 9, del Decreto-legge n. 198 del 29/12/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 (c.d. Decreto Mille).Secondo il suddetto articolo, “al fine di far fronte alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale e di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, in assenza di personale medico convenzionato collocabile, le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, sino al 31/12/2026 possono trattenere in servizio, a richiesta degli interessati, il personale medico in regime di convenzionamento col Servizio Sanitario Nazionale, di cui al Decreto Legislativo 30/12/1992 n.