Giornalettismo.com - Flipper Zero: il dispositivo portatile multiuso per pentester e appassionati di tecnologia

è unideato per soddisfare le esigenze di(coloro che realizzano degli attacchi informatici simulati per verificare la tenuta di un sistema o di una rete) edi. Si tratta di un progetto open-source che permette di esplorare l’hardware e interagire con diversi sistemi e protocolli di comunicazione. Grazie alla sua natura personalizzabile, gli utenti possono aggiungere funzionalità e adattarlo alle proprie necessità. Tuttavia, occorre stare molto attenti. Il, a una certa altezza cronologica, è diventato un vero must have nel mondo degli esperti di informatica. Messi alle spalle gli anni in cui, per produrlo, è stato necessario avviare un crowdfunding, attualmente i dispositivi sono richiestissimi, sebbene ve ne sia scarsa disponibilità sul mercato.