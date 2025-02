Fiumicino la Darsena si rifà il look | proseguono i lavori

Leggi su Ilfaroonline.it

, 18 gennaio 2025-a ritmo serrato idi riassetto della, per ridare funzionalità e decoro a uno dei luoghi più caratteristici e centrali della città.L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di rendere quest’area più accessibile e fruibile per residenti e turisti, arricchendo il paesaggio urbano e naturale.“Stiamo completando la parte della viabilità e nel giro di pochissimi giorni, verrà asfaltata la nuova strada. Abbiamo già portato a termine tutti irelativi ai sottoservizi, tra cui la gestione delle acque meteoriche, la predisposizione per l’impianto elettrico e l’illuminazione, oltre a completare i drenaggi e gli impianti idrici per il collegamento delle fontanelle. – dichiara l’Assessore aiPubblici, Giovanna Onorati. – Il nuovo assetto prevede che la viabilità venga riaperta in modo da permettere ai visitatori di raggiungere il mare senza passare sulla strada di fronte alle attività commerciali”.