Fiumicino contributi per gli affitti | Le famiglie attendono risposte

, 18 febbraio 2025 – “Da troppo tempo lein difficoltà aspettano, ma il Comune dinon ha ancora pubblicato l’avviso pubblico per l’assegnazione del contributo. La crisi abitativa colpisce duramente anche il nostro territorio: glisono sempre più alti, mentre salari e tutele diminuiscono. In Italia, secondo l’ISTAT, oltre 900milain affitto si trovano in condizioni di povertà assoluta, e negli ultimi anni le richieste di sfratto sono aumentate in modo esponenziale, soprattutto per morosità incolpevole”. Lo dichiarano in una nota stampa Ezio di Genesio Pagliuca, Capogruppo PD e Paola Magionesi, Segreteria PD Nord“Nonostante questa emergenza, dal 2022 al 2024 il Governo Meloni ha cancellato i fondi per il contributo, – proseguono – lasciando migliaia disenza alcun sostegno.