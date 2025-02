Fiumicino, contenitori degli abiti usati "ripetutamente danneggiati e svuotati"

Leggi su Ilfaroonline.it

, 18 febbraio 2025 – “A seguito delle numerose segnalazioni da parte dei cittadini riguardo lo stato di decoro e danneggiamento dei, soprattutto in riferimento a quelli situati in via Antonio Angeloni, adiacente al supermercato DEM GROSS ed in Via delle Meduse vicino la Chiesa Stella Maris, ho depositato una mozione per affrontare questa problematica e proporre soluzioni concrete”. Lo dichiara in un comunicato stampa, il consigliere comunale Angelo Petrillo, che aggiunge:“I, da tempo oggetto di atti di vandalismo, sono statiscassinati e, rendendo inefficace il servizio e causando un evidente degrado dell’area circostante. Attualmente, si presentano con lo sportello aperto, in condizioni di abbandono, con conseguenti rischi per la sicurezza e il decoro urbano.