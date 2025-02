Dayitalianews.com - Fisco, Salvini organizza i gazebo per la rottamazione delle cartelle: prossimo 8 e 9 marzo

Leggi su Dayitalianews.com

Domani riunione operativa della Lega. L’8 e il 9il partito in tutte le piazze italianeMatteoè in contatto con i responsabili economici della Lega e per domani (19 febbraio) ha fissato una riunione operativa che avrà all’ordine del giorno la pace fiscale. L’8 e 9la Lega scenderà nelle piazze italiane mobilitando i“per promuovere laper i contribuenti in buonafede e contestare l’europatrimoniale voluta dalla sinistra”. Così una nota della Lega.“Lega vuole pace fiscale, sinistra l’europatrimoniale”“è al lavoro per la pace fiscale. Nel frattempo, Schlein e Conte invocano l’europatrimoniale. Da un lato c’è chi vuole aiutare i lavoratori onesti a pagare le tasse, dall’altro chi vede solo una soluzione: punire sempre e comunque gli italiani in nomeeurofollie.