Fisco Meloni | da lotta ad evasione somma mai raggiunta prima

Roma, 18 feb. (askanews) – “Condivido con voi una buona notizia sul lavoro del Governo nel contrasto all’fiscale. Il ministro Giorgetti e il viceministro Leo hanno presentato oggi gli ultimi dati. Da questi dati emerge che larecuperata nel 2024 ha raggiunto la cifra record di 33,4 miliardi di euro, ben 8,2 miliardi in più rispetto al 2022 quando questo Governo non si era ancora insediato. Unamainella storia della nostra nazione e sono risultati ottenuti grazie certamente all’ottimo lavoro dell’Agenzia delle Entrate, ma anche grazie a specifiche norme che sono state introdotte da questo Governo, come quelle contro l’odioso fenomeno delle attività apri e chiudi, ovvero quelle attività che eludono ilaprendo e chiudendo in breve tempo, non pagando tasse e contributi e poi riaprendo con un altro nome”.