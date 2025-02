Fisco Agenzia Entrate | da lotta evasione 334 mld allo Stato nel 2024

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 18 feb. (askanews) – “Nelsono affluite nelle casse dellomaggiori risorse per 33,4 miliardi di euro, due miliardi in più rispetto all’anno precedente”. Lo ha detto il direttore dell’delle, Vincenzo Carbone, presentando i risultati, precisando che l’80% di queste risorse proviene dall’fiscale, il resto da altri tipi di irregolarità. In particolare, del totale di 33,4 miliardi recuperati, 26,3 miliardi di euro sono le somme confluite nelle casse dellograzie all’attività di recupero dell’fiscale svolta dall’dellee della Riscossione, il risultato più alto di sempre. A questi vanno aggiunti altri 7,1 miliardi di recuperi non erariali conseguiti dadelleRiscossione per conto di altri Enti. I 26,3 miliardi di recupero dell’fiscale, spiegano le, provengono principalmente (per l’87%) da attività ordinarie, che hanno consentito di incassare 22,8 miliardi di euro.