Ilfattoquotidiano.it - Firenze, via al processo a Dell’Utri per i milioni da Berlusconi: la difesa chiede lo spostamento a Milano

È iniziata di fronte al gup dil’udienza preliminare sulla richiesta di rinvio a giudizio di Marcelloe della moglie Miranda Ratti, accusati di non aver dichiarato, in violazione della legislazione antimafia, un totale di 42e 679.200 ricevuti in gran parte da Silvio. La legge Rognoni-La Torre, infatti, impone ai pregiudicati per reati di mafia come– condannato in via definitiva a sette anni per concorso esterno – di comunicare le variazioni del proprio patrimonio entro il 31 gennaio di ogni anno. Per questo, a marzo dello scorso anno, all’ex braccio destro dierano stati sequestrati 10,8di euro. Ae Ratti è contestato anche il reato di trasferimento fraudolento di valori.Alla prima udienza le difese degli imputati hanno chiesto di spostare il procedimento da, sostenendo l’inesistenza di un collegamento con l’inchiesta, ancora aperta nel capoluogo toscano, sui presunti mandanti esterni delle stragi del 1993, in cui è indagatoe lo era (fino alla sua morte) anche