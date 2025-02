Lanazione.it - Firenze, un gigante in San Lorenzo: è la scultura di Giannelli

, 18 febbraio 2025 -torna a ospitare l’arte monumentale di Emanuele. Dopo il successo di "Mr. Arbitrium", che nel 2022 suscitò curiosità e ironia per la sua posizione a fianco della Basilica di San, un'altra imponentedell’artista è comparsa questa mattina nello stesso luogo, in anteprima rispetto all’inaugurazione ufficiale della mostra ". Il Cielo sopra". La statua, intitolata "The Watcher", è alta cinque metri e sembra osservare il mondo con uno sguardo carico di interrogativi. L’opera è una delle tre protagoniste della nuova esposizione diffusa di, che vedrà anche due "Korf17" posizionata ai lati del portone d’ingresso della sede della Regione Toscana, Palazzo Strozzi Sacrati in piazza Duomo. L’inaugurazione ufficiale delle installazioni è prevista per mercoledì 19 febbraio alle ore 11.