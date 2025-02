Lanazione.it - Firenze, spacca la vetrina di un negozio con un tombino e fugge: arrestato

, 18 febbraio 2025 - Ha sfondato ladi uncon un, ha arraffato diversi beni ed è fuggito, ma la sua corsa è finita poco dopo, quando i carabinieri lo hanno bloccato al termine di un inseguimento. Furto in via de’ Vanni: la cronaca di un inseguimento Il furto è avvenuto nella notte del 15 febbraio in via de’ Vanni, nel quartiere dell’Oltrarno. Un cittadino, notando l’uomo mentre mandava in frantumi ladi un’attività commerciale, ha allertato i carabinieri, fornendo una descrizione dettagliata del sospetto e indicando la direzione della fuga. Inseguimento e arresto al Parco delle Cascine I militari della Stazione diLegnaia, già impegnati in un servizio di pattuglia notturna, si sono subito recati sul posto, individuando un uomo che corrispondeva alla descrizione fornita.