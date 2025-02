Lanazione.it - Firenze, Giuseppe Cruciani a teatro col suo irriverente 'Via Crux'

Firenze, 18 febbraio 2025 - Giuseppe Cruciani, feroce protagonista dell'informazione nazionale, approda sabato 22 febbraio al Cartiere Carrara di Firenze con uno spettacolo tutto suo, "Via Crux – Tutto quello che pensate e non avete il coraggio di dire". Dopo aver punto (sul vivo) i soggetti più disparati dai microfoni de La Zanzara, per Cruciani è arrivato il momento di calcare il palcoscenico. In poche parole, una vera e propria aggressione demistificatoria a quell'informazione politicamente corretta (e ideologicamente corrotta) che va tanto di moda oggi. Il tutto in pieno stile Cruciani: monologhi veloci e sferzanti, intrisi di sarcasmo e ironia oltraggiosa. Gli argini di ciò che si può o non si può dire stanno per crollare, spazzando via qualsiasi liturgia.